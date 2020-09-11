Программа "О положении Союза": почему договоры должны соблюдаться?

Программу "О положении Союза" ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Когда Дональд Трамп отказался от Парижского соглашения по климату, он сделал это, заявив, что ему все равно, что подписал его предшественник. Многие усмотрели в этом явное нарушение фундаментального принципа международного права "pacta sunt servanda", что в переводе с латыни означает "договоры должны соблюдаться".

На этой неделе британское правительство так же нарушило это принцип. Лондон хочет отменить то самое соглашение по "брекситу", которое он сам заключил, подписал и ратифицировал. Планируется принять новый закон, отменяющий протокол по торговле между Великобританией и Северной Ирландией.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Нам нужна правовая система, чтобы защитить нашу страну от радикальных или нерациональных интерпретаций протокола, которые могут привести к появлению границы вдоль Ирландского моря".

Радикальные или нерациональные интерпретации? Напомню, он сам это одобрил.

Как следствие, европейское доверие к Соединенному Королевству сейчас под угрозой.

Микал Мартин, премьер-министр Ирландии

"Очевидно, вызывает озабоченность, когда правительство начинает в одностороннем порядке отходить от заключенных им соглашений. Это вызывает беспокойство у всех. И, как я уже сказал, это поднимает вопросы доверия к полному соблюдению уже достигнутых международных соглашений ".

Готовность Бориса Джонсона разорвать договор на текущих торговых переговорах — это "и глупо и опасно", — пишет издание The Economist. Это может быть предлогом, чтобы сорвать переговоры и оставить обе стороны без сделки. И это может быть риском для экономического восстановления, к которому Евросоюз приложил столько усилий.

Тем не менее Брюссель считает, что Европа имеет хорошие возможности для экономической конкуренции с остальным миром, включая Соединенное Королевство.

Шарль Мишель, председатель Совета ЕС

"Общий экономический вклад Европы в восстановление (после пандемии) намного превосходит то, что планируют сделать США или Китай. Мы посылаем сигнал не только нашим гражданам, но и всему остальному миру, Европа – это сила, и мы готовы твердо защищать наши интересы".

Интервью с Тиссом Петерсеном, экономистом и старшим советником Фонда Бертельсманна

Штефан Гробе: Пандемия коронавируса вызвала колоссальный мировой экономический спад. Но вы говорите, что есть признаки подъема, особенно в Европе. О каких признаках идет речь?

Тисс Петерсен: Да, у экономики ЕС есть некоторые признаки надежды. В Европе, например, в марте и в апреле был резкий спад промышленного производства. Но в мае и июне, производство ежемесячно росло на десять процентов. И есть хорошие признаки за пределами Европы, например, в Китае. Китай преодолел нижний экономический порог в первом квартале 2020 года, а во втором квартале у них был огромный рост ВВП. И это позитивно для европейской экономики, потому что теперь наши компании могут наращивать экспорт в Китай.

Штефан Гробе: Однако у Европы есть разные истории. В Германии, например, дела идут лучше, чем в остальном ЕС. Почему происходит именно так?

Тисс Петерсен: Во-первых, дело в длительности и интенсивности необходимой изоляции в разных странах. В Италии, Испании и Франции ограничения на общественную жизнь были намного жестче, чем в Германии. Во-вторых, важна структура экономики. Компании-производители могут выпускать свою продукцию, даже если в данный момент у них нет потребителей. Покупку автомобиля, запланированную на март 2020 года, можно отложить до осени или зимы. Во многих сферах обслуживания это невозможно. Так что южноевропейские страны, которые рассчитывали на туризм, особенно сильно пострадали.

Штефан Гробе: Европа добивается восстановления экономики при помощи большого фонда. И это в дополнение к огромным национальным программам. Есть ли риск того, что чрезмерный государственный дефицит нанесет вред экономическому росту в будущем?

Тисс Петерсен: Действительно, потеря налоговых поступлений и дополнительные государственные расходы приводят к резкому увеличению государственного долга. Однако, на мой взгляд, альтернативы увеличению государственных расходов нет. В условиях такого серьезного экономического кризиса правительства должны вмешаться, чтобы предотвратить еще больший экономический спад. Таким образом, без государственной финансовой поддержки есть опасность массовой безработицы и дальнейших банкротств, а это ослабит экономическое развитие на годы.

Штефан Гробе: Есть риск того, что количество заражений сильно увеличится осенью. Насколько опасны новые локдауны для экономики Европы?

Тисс Петерсен: Все зависит от того, потребуются ли локдауны для всех стран или для отдельных регионов. В случае нового общенационального локдауна, пострадавшая страна понесет серьезный экономический ущерб. Если карантин начнется в моем регионе, я должен понимать, что общественная жизнь будет ограничена. Такая неопределенность отрицательно сказывается на потребительском спросе, занятости и на инвестициях.

Возвращение к нормальной жизни. Вот чего ждут экономисты, политики и граждане. На этой неделе Париж сделал небольшой шаг в эту сторону. Спустя более чем год после пожара, случившегося Нотр-Даме, собор снова был открыт для публики. По крайней мере, его часть.

Археологический склеп пригласил любителей истории на выставку посвященную сразу двум личностям, имеющим отношение к собору — писателю Виктору Гюго, рассказавшему о горбатом-звонаре Квазимодо, и архитектору Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюку, спроектировавшему высокие шпили Нотр-Дама. Сам собор пока закрыт для посетителей, там продолжаются реставрационные работы.