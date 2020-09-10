Оранжевое небо над Сан-Франциско

Будто на Марсе в одночасье оказались жители Сан-Франциско. Из-за бушующих в окрестностях пожаров местные пейзажи напоминают декорации к научно-фантастическому фильму.
В любое время суток здесь темно, будто ночью: солнечные лучи не могут пробиться сквозь густые клубы дыма. Небо над городом окрасилось в оранжево-красный цвет. В некоторых районах Сан-Франциско с неба падает пепел.
Калифорнийские пожары унесли жизни по меньшей мере 11 человек. Площадь возгорания приближается к отметке в тысячу гектаров.
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