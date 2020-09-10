Росприроднадзор требует оштрафовать “Норникель” на 148 млрд руб. за разлив топлива

Росприроднадзор требует оштрафовать “Норникель” на 148 миллиардов рублей из-за нарушений со стороны Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в "Норникель").

29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошла авария, в результате которой разлилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По данным Росприроднадзора, около 6 тыс. тонн топлива попало в грунт, а остальные 15 тыс. тонн утекли в водоемы, в том числе в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в рекордные 147,7 млрд руб.

Позже "Норникель" заявил, что "оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива". При этом компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт. Президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что расходы на устранение разлива превысят 10 миллиардов рублей без учета штрафов.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, о порче земли и о загрязнении вод. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

В конце августа в Минприроды заявили, что рассчитывают решить вопрос по выплате штрафа без суда. Однако 4 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компания так и не представила план рекультивации в Норильске и не выплатила сумму ущерба, которую сочла бы справедливой.