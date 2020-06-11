Ликвидация последствий аварии в Норильске займёт годы

Мэр Норильска Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела о разливе дизельного топлива на местном предприятии группы «Норникель». Ему предъявлены обвинения в халатности. По версии следствия, Ахметчин знал, сколько топлива попало в окружающую среду, но не принял оперативных мер для ликвидации последствий ЧП. Ему грозит крупный штраф либо исправительные работы.

По этому же делу арестованы уже несколько высокопоставленных сотрудников ТЭЦ-3, где произошла авария, в том числе директор и главный инженер. Их обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

Последствия аварии в Красноярском крае ликвидируют уже около двух недель. По словам гендиректора компании «Транснефть — Сибирь» Виктора Бронникова, основные работы займут ещё около десяти дней, но на окончательную очистку пострадавших районов уйдут годы:

«Мы проводим механическую очистку, но чтобы очистить полностью территорию и передать её пользователю, нужно, чтобы была проведена обработка сорбентами, биопрепаратами, коагулянтами, которые (бы) переработали или «съели», так по-простому назовём, тем нефтепродукты, которые останутся где-то в виде плёнки, где-то на кустике, где-то на веточке.

Глупо говорить или думать, что ничто не погибнет и всё, что произошло, останется бесследно. Наши работники видели и уток-острохвостов, сегодня я сам видел ондатр погибших. Если птица села на дизельное топливо или ондатра поплыла по дизельному топливу, то однозначно она обречена на гибель. Но, по крайней мере, массового, безумного количества чего-то падшего я здесь не увидел».

Авария на ТЭЦ-3 под Норильском произошла 29 мая. По одной из версий, в цистерну с дизелем врезался автомобиль. По другим данным, машина загорелась, проезжая по уже разлившемуся топливу. Как объясняют в Следственном комитете, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Через ручей дизель попал в реку Амбарная.