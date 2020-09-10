Эта музыка будет вечной: Соня Йончева представила концерт Rolex Perpetual Music в Берлине

Афишы впечатляют: эксклюзивную концертную программу исполняют избранные исполнители! В Берлинской государственной опере прошел один из концертов серии Rolex Perpetual Music .

В мероприятии, призванном поддержать мир искусства в период ограничений и дистанцирования, приняли участие 12 международных музыкантов, их подбор осуществляла сопрано из Болгарии Соня Йончева. Ее послание к артистам звучит так: "Действуйте, как хотите, я вам полностью доверяю! Так как знаю, это - лучший способ работать с художниками. Им нужно чувствовать доверие. На этой волне они и предложили столь выдающиеся работы".

Например, композицию для мандолины, которую виртуозно исполнил Ави Авиталь. "Это произведение навеяно популярной болгарской песней Bučimiš, - рассказал музыкант. - Я выучил ее у аккордеониста. Тут любопытен размер. В западной классической музыке размер - это две четверти, три четверти или четыре четверти. А в Bučimiš мы слышим пятнадцать шестнадцатых!

Получается почти четыре четверти без одной доли. Размер определяется характером танца, прыжками и шагами. Эти ритмы каждый раз меня увлекают, дают энергию".

"Когда я узнала, что он хочет сыграть именно эту песню, то сказала: "Вот ты заставишь меня плакать", - вспоминает Соня Йончева. - Это и понятно, ведь это - родина. У меня по-прежнему много связей с Болгарией".

Уникальный концерт позволил музыкантам после месяцев изоляции вновь обрести свою публику и себя самих в профессии! Американский тенор Чарльз Кастроново вспоминает о настроении во время карантина: "Дома с детьми, с близкими у вас все равно создается впечатление, что где-то на заднем фоне звучит музыка. А потом чисто машинально, услышав вновь этот отрывок, вдруг осознаешь, насколько музыка важна для нашей психики. В тяжелые времена она напоминает нам о более радостных вещах".

La ci darem la mano: Соня Йончева неслучайно выбрала эту известную арию из "Дон-Жуана" Моцарта. "Я размышляла о том, что сегодня нам невозможно быть вместе, невозможно прикоснуться к человеку, пожать руку, поцеловать или обнять, - рассказывает исполнительница. - Обычно эта ария пронизана идеей обольщения. Но я захотела интерпретировать ее иначе, в таком вот ключе: "Давайте снова будем вместе, продолжим наш путь сообща, не рискуя здоровьем!"

Вместо объятия герои на сцене обмениваются легким ударом локтем, вошедшем в обиход в период социального дистанцирования.