Предательство, отчаяние и безумие: Соня Йончева своим чарующим сопрано на сцене мадридского Королевского театра расскажет о судьбе еще одного сильного женского персонажа — Имоджены – героини ранней оперы Винченцо Беллини "Пират".

В роли ее трагического возлюбленного Гуальтьеро — Хавьер Камарена.

С первых до последних аккордов — это испытание. Своего рода вокальная гимнастика. Но в этом и заключается техника бельканто, не так ли? Именно поэтому мы ее так любим. Это наша самая спортивная дисциплина Соня Йончева болгарское сопрано

Пронизанная эмоциями опера Беллини редко звучит из-за ее сложности — исполнителям приходится испытывать свои голоса до предела.

Мы должны поместить эту оперу в правильный контекст, потому что, когда Беллини писал ее, вокальная техника была больше в фальцете, головном регистре, который позволяет вам взять эти ноты легче Хавьер Камарена мексиканский тенор

Имоджена влюблена в изгнанного графа, ставшего пиратом, но ей пришлось выйти замуж за его злейшего врага и родить ему ребенка. В финале оперы Имоджена теряет рассудок. В финальной партии Имоджена появляется на сцене с огромным черным занавесом, что, по мнению сценического директора Эмилио Саги, означает все ее страдания, которые она пронесла через всю жизнь.

В личной жизни мне посчастливилось быть с любимыми мне людьми. Ей же такой шанс не выпал. И в этом ее драма. В одном я действительно могу ее понять – у нее есть ребенок, и это огромная ответственность Соня Йончева болгарское сопрано

"Пират" на сцене мадридского Королевского театра до 20 декабря.