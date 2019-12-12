Соня Йончева и Хавьер Камарена завораживают Мадрид

Предательство, отчаяние и безумие: Соня Йончева своим чарующим сопрано на сцене мадридского Королевского театра расскажет о судьбе еще одного сильного женского персонажа — Имоджены – героини ранней оперы Винченцо Беллини "Пират".
В роли ее трагического возлюбленного Гуальтьеро — Хавьер Камарена.
Пронизанная эмоциями опера Беллини редко звучит из-за ее сложности — исполнителям приходится испытывать свои голоса до предела.
Имоджена влюблена в изгнанного графа, ставшего пиратом, но ей пришлось выйти замуж за его злейшего врага и родить ему ребенка. В финале оперы Имоджена теряет рассудок. В финальной партии Имоджена появляется на сцене с огромным черным занавесом, что, по мнению сценического директора Эмилио Саги, означает все ее страдания, которые она пронесла через всю жизнь.
"Пират" на сцене мадридского Королевского театра до 20 декабря.