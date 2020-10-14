С днем рождения, сэр Клифф!

Сотни миллионов проданных дисков, актерская карьера, филантропия, рыцарский сан, пожалованный королевой - сэр Клифф Ричард празднует 14-го октября свое 80-летие. Проснулся знаменитым он в 58-м, когда вышел сингл "Move It".

Сам музыкант полагал, что секрет его успеха - в отчаянности и в умении рисковать: "В нашем деле тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское", - заявил он недавно.

Наблюдатели почти всегда сравнивали карьеры Ричарда и Леннона - тем более, что они ровесники, но когда под ритмы первого уже кружились в дансингах пары, второй с тремя друзьями все еще играл для завсегдатаев ливерпульской "Каверн".

Но в итоге история музыки всё и всех расставила по своим местам, кому-то уготовив место в пантеоне рока, а кому-то - в утренних семейных программах ВВС.

Аудитория Ричарда взрослела вместе с ним, постепенно, с возрастом, меняя жизненные приоритеты.

Британская пресса, не стесняясь в элогиях, посвященных сэру Клиффу, сообщает, что он выпускает новый альбом и готовит новое гастрольное турне, которое - если позволит эпидемиологическая ситуация - должно состояться в следующем году.