Сто лет фестивалю в Зальцбурге: атмосфера сказки

Зальцбургский летний фестиваль и Венский филармонический оркестр связывает история вдохновенного партнерства. Легендарный оркестр сформировал ДНК всемирно известного музыкального слета. Столетие фестиваля оркестр отметил уникальной программой.

... В Зальцбурге, казалось, сама природа присоединилась к торжествам по поводу столетия всемирно известного музыкального фестиваля. Маэстро Густаво Дудамель в сопровождении Венского филармонического оркестра предложил слушателям поистине сказочное путешествие: в афише - музыка из балета Стравинского "Жар-птица". Густаво Дудамель рассказал Euronews о своем отношении к "Жар-птице". "Это произведение, считаю, составляет очень, очень важную часть моей музыкальной натуры, - признался он. - Там с самого начала - эдакая россыпь синкоп, будто вы ищете что-то. Но там же немало и очень мягких, плавных отрывков. И вот вы должны все время балансировать между этими составляющими, меняя ритм, темп и следуя мелодическим фразам композитора".

"Жар-птица" была написала по заказу Сергея Дягилева для его антрепризы "Русские балеты". Премьера в 1910 году в Париже принесла Стравинскому ошеломительный успех. "Жар-птица" - балет-сказка, сам Стравинский писал, что соединил в работе несколько фольклорных линий.

"В этом - гений Стравинского. Даже без танца, с одной только музыкой мы можем воссоздать наш собственный мир, нашу собственную Жар-птицу", - отмечает маэстро Дудамель.

Зальцбургский музыкальный фестиваль невозможен без Венского филармонического оркестра: с 20 годов прошлого века оркестр проводил летние месяцы в Австрии, формируя ДНК фестиваля.

"Зальцбургский фестиваль - важная составляющая нашего художественного существования, - рассказывает председатель Венского филармонического оркестра Даниэдь Фрошауэр. - Мы работали с величайшими дирижерами, например, с Артуро Тосканини, с Пьером Булезом! Это - невероятно обогащающий музыкальный опыт! Я встаю утром и думаю: "Я же вечером играю Четвертую симфонию Брукнера!" Или: "У меня же сегодня Моцарт, "Так поступают все!" Мне еще очень нравится сидеть у реки и смотреть на Зальцбург. Я все это вместе воспринимаю".

Исполнительный директор оркестра Микаэль Бладерер дополняет: "Подумайте только, сколько времени мы тут проводим. Я лично провел здесь 30 летних сезонов!"

Для Густаво Дудамеля сотрудничество с этим оркестром - важная часть личной и творческой биографии: "Вместе с оркестром я прошел немалый путь - от юношества до зрелости. Я впервые выступал с ними в мои 26 лет. Музыканты так открыты в процессе работы, у них такое звучание! Для меня большая честь быть их частью".