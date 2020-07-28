Испания спасает туристическую отрасль

В наиболее зависимых от туризма областях Испании, таких, как Каталония, куда уже официально не рекомендовали приезжать французам, и откуда британцам путь ведет прямо в карантин на родине, решили предложить постояльцам отелей бесплатно проверяться на вирусоносительство.

Основной туроператор Альбиона уже отменил все чартеры в аэропорты иберийского королевства, но официальный Мадрид не оставляет попыток убедить Лондон пересмотреть это решение.

Фернандо Симон, руководитель координационного центра ЧС минздрава Испании, предпочитает говорить, что стакан наполовину полон: "Мы рассматриваем эту ситуацию к нашему авантажу - из Британии сюда не приедут те, кто может быть бессимптомным переносчиком инфекции".

Накануне глава испанского внешнеполитического ведомства призвала своих британских коллег взглянуть правде в глаза, чтобы увидеть, что на Балеарах, очень популярных у англичан, уровень заражений значительно ниже, чем в Соединенном Королевстве.

Этот призыв не был услышан, более того, Лондон добавил масла в огонь, заявив, что наилучшим выходом из положения была бы отмена для всех держателей британских паспортов поездок в Испанию любого рода, включая и деловые.

Между тем Педро Санчес, премьер-министр иберийского королевства, взывает к взаимной сдержанности: "Прежду чем обмениваться взаимными упреками, нам всем следует лучше изучить ситуацию, на мой взгляд, наши британские партнеры принимали решения, получив информацию, в которой не все факты были представлены корректно, мы убеждены, что наши курорты безопасны для отдыха".

В Испании в настоящий момент насчитывается почти 326 тысяч инфицированных, эпидемия, по словам властей, контролируется, отдельные вспышки заражения сразу же локализуются в том числе и с помощью введения изоляционных мер.