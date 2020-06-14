Испания открывает границы с 21 июня

Испания открывает границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. С этого же дня будет отменен карантин, введенный ранее для всех прибывающих из-за рубежа. При этом Португалии придется потерпеть: соседей ждут в королевстве не ранее первого июля. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, затем будет решаться вопрос об открытии границ с государствами, которые не входят в состав Евросоюза.

Педро Санчес, премьер-министр Испании: "Речь идет не о всех странах, а о тех, кто включен в список. Все они должны отвечать ряду требований. Во-первых, их эпидемиологическая ситуация должна быть такой же или лучше, чем в Европейском Союзе. Во-вторых, туристы из этих государств должны быть здоровыми в момент отъезда и прибытия в пункт назначения. И, наконец, все эти страны должны принимать путешественников из Европейского Союза".

Испания выходит из жесткого карантина. Но власти призывают туристов и владельцев отелей соблюдать меры предосторожности после новой вспышки заражений коронавирусом в двух больницах в Бильбао и на фабрике в Таррагоне в Каталонии.

Педро Санчес, премьер-министр Испании: "Мы хотим, чтобы наша страна, которая уже признана популярным туристическим направлением, была бы признана и безопасным местом отдыха для приезжающих к нам гостей. Конечно, я говорю о безопасности в городах и на улицах, но и о безопасности для здоровья ".

С понедельника правительство Испании позволило принимать отдыхающих Балеарским островам при соблюдении ряда требований. Цель пилотной программы - проверить работоспособность туристического сектора в беспрецедентных условиях. С 15 по 30 июня, как ожидается, на архипелаг прибудут около 11 тысяч туристов из Германии.