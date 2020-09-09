Штраф за дискредитацию дешёвого лекарства

Французские власти наложили штраф в 444 миллиона евро на три крупные фармацевтические компании: французскую Roche, швейцарскую Novartis и американскую Genetech. Главное управление по вопросам конкуренции и борьбе с мошенничеством признало фирмы виновными в неконкурентной практике при распространении лекарственных препаратов.

Речь идёт о средствах для лечения макулодистрофии — ослаблении зрения у возрастных пациентов. Швейцарская Novartis выпускала для этого препарат "Луцентис". Однако врачи предпочитали выписывать американский "Авастин": он предназначался для борьбы с онкологией, но был эффективен и при лечени проблем со зрением.

Американское лекарство стоило 30-40 евро, а специализированный швейцарский препарат — более тысячи за одну дозу.

Следователи уличило фирмы в том, что они развернули кампанию по дискредитации дешёвого "Луцентиса", что препятствовало в том числе государственным инициативам по его применению. Бо́льшую часть штрафа — более 380 миллионов — заплатит швейцарская Novartis.