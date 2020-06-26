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Бизнес

"Неприемлемое" решение Sanofi сократить штат

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 Марфа Васильева
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Офис Sanofi в Лионе
Офис Sanofi в Лионе   -   Авторское право  Кадр из видео AFP
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"Неприемлемым" назвали профсоюзы решение французской фармацевтической компании Sanofi - одной из крупнейших в мире - сократить 1700 рабочих мест в Европе, из них тысячу во Франции.

В отличие от многих других отраслей, коронавирусный кризис привел к росту продаж Sanofi и фармацевтической индустрии в целом. Более того, посещаяя в середине июня завод компании в местечке Марси-л'Этуаль в окрестностях Лиона, президент республики заявио о выделении Sanofi 610 миллионов евро на производство вакцины и создание 200 рабочих мест.

Тогда, с горечью отмечают профсоюзы, руководство фармацевтического гиганта ничего не сказало Эммануэлю Макрону о грядущих сокращениях.

В представленном в пятницу проекте реструктуризации речь идет о сокращении штата "исключительно на добровольной основе", хотя оно и затрагивает практически все подоразделения - исследовательское, коммерческое и логистическое, подчеркнул глава французского филиала Sanofi Оливье Логийо.

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