"Неприемлемое" решение Sanofi сократить штат

"Неприемлемым" назвали профсоюзы решение французской фармацевтической компании Sanofi - одной из крупнейших в мире - сократить 1700 рабочих мест в Европе, из них тысячу во Франции.

В отличие от многих других отраслей, коронавирусный кризис привел к росту продаж Sanofi и фармацевтической индустрии в целом. Более того, посещаяя в середине июня завод компании в местечке Марси-л'Этуаль в окрестностях Лиона, президент республики заявио о выделении Sanofi 610 миллионов евро на производство вакцины и создание 200 рабочих мест.

Тогда, с горечью отмечают профсоюзы, руководство фармацевтического гиганта ничего не сказало Эммануэлю Макрону о грядущих сокращениях.

В представленном в пятницу проекте реструктуризации речь идет о сокращении штата "исключительно на добровольной основе", хотя оно и затрагивает практически все подоразделения - исследовательское, коммерческое и логистическое, подчеркнул глава французского филиала Sanofi Оливье Логийо.