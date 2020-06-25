Bayer выплатит компенсации из-за гербицидов

Немецкий фармацевтический гигант Bayer согласился выплатить 10-миллиардную компенсацию (в долларах), чтобы урегулировать судебные иски по поводу глифосата для борьбы с сорняками, произведенного компанией Monsanto. Компанию, приобретенную Bayer 2 года назад, десятки тысяч истцов обвиняют в использовании канцерогенного гербицида.

Средство для уничтожения сорняков Roundup было продано более чем в 160 странах и широко используется в США. Monsanto разработала глифосат - ключевой ингредиент Roundup - в 1970-х годах.

В прошлом году суд присяжных присудил выплатить 80 миллионов долларов ущерба калифорнийцу, который утверждал, что Roundup вызвал у него рак.