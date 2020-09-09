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Великобритания

Вакцина AstraZeneca: испытания приостановлены

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 Елена Караева
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Вакцина AstraZeneca: испытания приостановлены
Авторское право  أ ب
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Третья фаза испытаний вакцины фармацевтической компании Astra Zeneca приостановлена. Причина - наличие побочных эффектов у одного из тех, кто принимал участие в тестах.

Осложнения были обнаружены в ходе проверки, как сообщает сама корпорация, которая носила "рутинный характер".

Однако причины возникновения побочных эффектов, симптомы которых не раскрываются, пока не установлены.

Есть информация, что болезнь пациент переносит сравнительно легко, и, как ожидается, должен поправиться в течение ближайших дней.

К настоящему моменту COVID19, который вызывается коронавирусом, переболели 28 миллионов человек, выздоровели почти 20 миллионов, летальным исходом это респираторное заболевание окончилось для почти 900 тысяч пациентов.

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