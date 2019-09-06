Велосипед – грузовик для города

Изменение климата – это главная забота немцев, показывают опросы общественного мнения. При этом государственные субсидии на покупку электромобилей не набрали ожидаемой популярности. 36 000 электромобилей были проданы в Германии в прошлом году, что на 10 000 больше, чем годом ранее. Гораздо успешнее идут продажи электровелосипедов.

Трехколесные транспортные средства с большой грузовой корзиной, где можно разместить детей, домашних животных и покупки, делают такой транспорт особенно популярным среди родителей. В 2018 году в Германии было продано 40 000 таких велосипедов, это в два раза больше, чем годом ранее.

Андреа Рейдл, эксперт по велосипедам

"Городская мобильность – это очень широкая тема. Речь идет и о микро-мобильности на скутерах, которые мы сейчас видим во всех городах, и об электровелосипедах, которые используются для передвижения на маленькие и большие дистанции, для поездок на работу".

Складные велосипеды и велосипеды-тандемы так же стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих европейских городов. К ним подбирают специальные аксессуары – очки, шлемы и одежду. Есть, например, специальные каски с микросхемами памяти и датчиками, которые могут отправить SMS в случае чрезвычайной ситуации и даже хранить медицинские данные велосипедиста.

Еще один современный аксессуар – специальная подушка безопасности для детского сидения. В ее основе два датчика, которые включают защиту в случае, если велосипед падает.