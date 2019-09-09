Города из вторсырья

_Мы нередко покупаем товары, изготовленные из переработанного пластика или картона, а возможно ли жить в доме, построенном из вторичного сырья? Над этой интересной и перспективной концепцией работают исследователи в Испании и Италии. _

... Пригород Мадрида, тестовая площадка европейского проекта RE4. Здесь в течение 4 месяцев специалисты сравнивают постройку, возведенную из современных материалов, с объектом, построенным из переработанного сырья.

Фелипе Мата Гутьеррес, технический менеджер проекта, поясняет: "Мы обращаем внимание на качество конструкций и изоляционные характеристики зданий. Нас интересует сравнение энергоэффективности наших объектов. Мы также также учитываем время, необходимое для возведения и сноса двух типов построек".

В структуре инновационного объекта - 80% прошедшего вторичную переработку бетона; задействованные в конструкции сборные панели, отмечают эксперты - также многоразового использования. Всего в арсенале ученых - целая линейка инновационных строительных материалов.

Руководитель проекта Мария Касадо показывает и рассказывает: "Мы опирались на вторсырье при изготовлении абсолютно всех материалов, продуктов, которые задействованы для возведения демонстрационного здания. Вот плитка, к примеру, изготовлена из цемента и песка. Мы используем и переработанную древесину, пластик - из них получается очень легкий бетон. А вот такие куски древесины мы задействовали для изготовления изоляционных панелей".

Изготовление инновационных материалов с опорой на вторсырье кажется несложным. Но только на первый взгляд, уточняет Мария Касадо: "Главная проблема - различить в мусоре материалы различных групп, там ведь все вперемешку. Надо разделить отходы, классифицировать их".

Именно над этой задачей работают инженеры в итальянский Генуе. В их арсенале - многоспектральные камеры и роботы, которым поручена сортировка строительных отходов. Роботизированная рука разбирает материалы разных групп.

Мони Хосрави, инженер-робототехник, показывает, как идут испытания: "Мы обращаем внимание на три категории подлежащих сортировке материалов. Это - куски плитки, они помещаются в один контейнер. Затем нас интересует кирпич, для его выделен свой ящик, ну, и наконец, стекло. Остальное мы не сортируем, речь идет о минеральном мусоре, это - гравий, штукатурка, камень или асфальт".

Задача ученых - совершенствовать технологию, сделав ее доступной для реального сектора. Пока, признают специалисты, прототип недостаточно устойчив, чтобы выдержать условия строительной площадки.

Умберта Баттиста из компании STAM вплотную занимается этой проблемой: "Нам не избежать проблем, связанных с пылью, загрязнениями и помехами из-за ветра дождя, плохой погоды. К тому же для масштаба реальной стройки мощности нашего лабораторного робота недостаточно, нам понадобится больше умных машин".

Совершенствование разработка, с одной стороны, плюс - борьба исследователей за изменение правил; это необходимо для постепенного введения в строительную практику большего объема переработанных материалов.