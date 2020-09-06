В пьесе, рассчитанной на 639 лет, сменился аккорд

Десятки любопытных собрались в специальном органном зале в германском городе Хальберштадт, чтобы стать свидетелями редчайшего события – смены аккорда в исполняемой здесь вот уже 19 лет пьесе.

Это музыкальное произведение написано американским авангардным композитором Джоном Кейджем и исполняется в темпе «как можно медленнее». Общая длина пьесы рассчитана на исполнении в течении 639 лет. До сих пор в пьесе сменились только 14 аккордов. Фрагмент пьесы, зазвучавший 5 сентября, самый длинный – он будет длиться 71 год. Так как следующей смены звучания придется ждать очень долго, волнение присутствующих при этом знаменательном событии можно понять.

По мере разворачивания пьесы в темпе, превышающем человеческую жизнь, к органу добавляются новые трубки. Так что через какое-то время аккорды будут звучать богаче, но мало кто из ныне живущих это услышит. Разумеется, никто не может дать гарантию, что пьеса Джона Кейджа прозвучит до конца.

Орган установлен в романском здании XI в., которое когда-то было монастырским храмом. В 1361 г., то есть за 639 лет до запуска пьесы Кейджа, здесь был установлен один из первых больших органов в истории, не доживший до нашего времени.