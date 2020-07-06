Град музыкальный Риккардо Мути

В качестве увертюры концерта в знаменитом Пестуме маэcтро Риккардо Мути выбрал ми-бемоль мажорную симфонию Бетховена n3.

"Музыка, как замечал блаженный Августин, лечит душу. Гармония врачует раны, видимые и невидимые, мы так выражаем благодарность и любовь ко всему сущему", - начал свой рассказ всемирно известный дирижер.

В этом концерте, декорумом к которому послужили античные развалины, принимал участие оркестр, состоящий из сирийских музыкантов, часть из них живет вдали от родины, а часть - приехала в Италию специально для этого выступления.

Концерт состоялся в рамках музыкального фестиваля, который проводится в итальянской Равенне. Выступление посвятили памяти Халида Асаада, ученого-археолога, хранителя раскопок Пальмиры, который был жестоко убит боевиками ИГИЛ пять лет назад.

Вспомнили и трагическую судьбу Хеврин Халаф, курдской общественной деятельницы , казненной исламистами, как сообщается, во время военной операции, которую проводила армия Турции недалеко от Ракки.

Риккардо Мути принадлежит к плеяде выдающихся музыкантов современности Colleen Barry/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Риккардо Мути поделился с Лукой Паламара, журналистом Еuronews, своими идеями, которые помогли ему составить программу этого концерта: "Я итальянец, а кто-то - немец, он - француз, а кто-то сириец. Сегодня это уже ничего не значит. Мы - как мозаика, и если кто кто вынимает хотя бы один кусочек смальты, то рушится вся гармония. То же самое можно сказать и о стране. Мы все вместе и мы соединились в музыке, чтобы передать послание всему миру.

Я очень охотно принимаю приглашения выступить, просто так, на дружеских основаниях, чтобы поддержать тех, кому сложно. Так я попал в 97-м в Сараево. Там мы собрали музыкантов, хористов, мы собирали их по всей республике, просили приехать. Это не носит никакого коммерческого характера, это просто жест дружбы, жест солидарности, проявление сочувствия. Точно так же сегодня мы сегодня работаем с музыкантами, которых мы пригласили приехать из Сирии".

Из Равенны передает журналист Еuronews Лука Паламара: "Произведения Бетховена, насыщенные страданиями, но и радостью, печалью, но и любовью, исполняли музыканты, сами испытавшие немало в этой жизни. И именно поэтому их призыв к миру и братству звучал столь убедительно и, несомненно, был услышан".