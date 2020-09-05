"Пошел вон, ты и твой ОМОН": жительницы Минска вышли на "Женский марш"

"Пошел вон, ты и твой ОМОН", — скандируют участницы "Женского марша" в Минске. Тысячи жительниц белорусской столицы вышли на улицы города, требуя отставки президента Александра Лукашенко. По разным данным, на марше собрались от 2-3 до 10 тысяч женщин. Ранее в субботу прошли также акции солидарности студентов. Как по официальным данным, так и по информации правозащитного центра "Весна", задержаны были около 30 человек.

В четверг Лукашенко встретился с премьер-министра России Михаилом Мишустиным. Белорусский президент заявил, что его страна "оказалась один на один с агрессией извне", и поблагодарил Москву за поддержку. После этой встречи экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что суверенитет страны не может быть предметом переговоров и торга.

Участники акции несли флаги разных стран AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Акции протеста в Беларуси начались 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал предварительные результаты президентских выборов. По официальным данным, с огромным отрывом победил Лукашенко. Сотни тысяч белорусов, уверенных в том, что результаты сфальсифицированы, вышли на улицу, требуя проведения новых выборов. На этой неделе ООН сообщила о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми со стороны белорусских сотрудников правопорядка.