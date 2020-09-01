ООН заявила о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси

ООН известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси после президентских выборов. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Экспертам поступила информация в том числе о насилии над женщинами и детьми, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Организация потребовала привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

В ООН отметили, что “большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам”.

Более того, организация указывает на то, что из примерно 6700 человек, задержанных за последние недели, есть журналисты и прохожие, “которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены”.

“Беларусь должна прекратить пытки над протестующими и предотвратить насильственные исчезновения”, - призывают эксперты ООН.

Протесты в Беларуси вспыхнули сразу после того, как ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, на которых большинство голосов набрал Александр Лукашенко. Жители страны, не согласные с этими результатами, вышли на улицы. Уже почти четыре недели не утихают манифестации и забастовки. Люди требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.