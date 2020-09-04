Тихановская просит о помощи ООН

На фоне непрекращающихся протестов в Беларуси экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась за помощью к ООН. Она призвала организацию отправить в республику международную мониторинговую миссию, а также ввести санкции против представителей властей, причастных, по ее словам, к фальсификации итогов голосования и нарушениям прав человека.

Выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза, она потребовала немедленного прекращения насилия, освобождения политзаключенных и проведения новых - честных - выборов.

"Выполнению всех этих требований мешает лишь одно препятствие. Это препятствие – господин Лукашенко, человек, который отчаянно цепляется за власть, отказывается слышать свой народ и собственных чиновников... Режим Александра Лукашенко - это "моральный банкрот", сомнительный с юридической точки зрения и неприемлемый в глазах нашей нации", - отметила она.

Инициированную Эстонией встречу в Совете Безопасности Москва расценила как "грубое вмешательство" в дела суверенного государства. Сам Лукашенко считает многотысячные манифестации организованными извне.

В пятницу после трех суток ареста на свободу вышли шестеро белорусских журналистов, задержанных во время освещения студенческой демонстрации 1 сентября. Суд признал представителей СМИ виновными в участии в несанкционированной акции.