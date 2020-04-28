Из-за пандемии исторический центр Брюсселя может потерять одну из своих достопримечательностей – гостиницу Метрополь. 129 его сотрудникам грозит увольнение.

Построенный в стиле Ар-деко отель принимал гостей со всего мира с 1890 года, но сейчас он пуст в связи с карантинными мерами. Генеральный секретарь Брюссельской ассоциации отелей предупреждает, что без помощи бельгийского государства и учреждений Евросоюза все они могут закрыться:

«Сегодня мы должны научиться спасать туристический сектор и гостиничный сектор на всех уровнях власти - на европейском уровне, на национальном уровне, а также на региональном уровне, - сказал Родольф Ван Вайенберг. – В первую очередь нужно снова ввести ликвидность в казначейские обязательства. Ссуды и денежные остатки не выручат, потому что наш сектор не живет отдалённым будущим. Вспышка коронавируса нанесла ему урон ещё до ограничительных мер, и мы знаем, что воздействие будет продолжаться долго после окончания этих мер, к сожалению".

Беспрецедентный кризис, вызванный распространением Covid-19, разрушает экосистему туризма.

До последнего времени доля этого сектора в ВВП Евросоюза составляла 10%. В нем напрямую и косвенно занято 27 млн трудящихся. Он состоит из почти 3 млн фирм и предприятий – в основном это малые объекты.

"На мировом уровне потеря доходов сектора составит 275-400 миллиардов евро. Для Европы это означает, что рестораны и отели лишатся 50% своих доходов, - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Соня Господинова. - Наиболее уязвимы авиакомпании и круизные фирмы – их убытки составят 90%. Ещё 70% потеряют туроператоры и другие туристические агентства.

В Европейские столицы почти не едут иностранцы, из них трудно выбираться местным жителям. По данным Всемирной туристической организации, только в 2020 году туристический поток снизится на 20-30%.

Европейская комиссия призывает использовать деньги из бюджета ЕС для спасения сектора. Он сможет одним из первых получать поддержку из Фонда восстановления.

Но пока никто не может точно предугадать реальных последствий кризиса, которые буду зависеть от его продолжительности и возможности второй инфекционной волны.

"Сценарий будет наилучшим, если политики ослабят правила и обеспечат изоляцию людей из групп риска, - сказал генеральный директор Европейской туристической ассоциации Том Дженкинс. - Но возврат к нормальной жизни должен быть управляемым, а сама эта нормальная жизни не должна быть за это время модифицирована. Наихудший сценарий – это если нынешняя ситуация сохранится, или её начнут частично облегчать, и в этот момент вдруг настопут ещё один пик коронавируса".

В течение этого года должен состояться специальный саммит ЕС по туризму.

С приближением летних отпусков такие страны, как Греция, Испания и Мальта, будут надеяться на более краткосрочные меры поддержки, которые позволят им возместить хотя бы часть своих потерь.