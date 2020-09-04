Ирландия предлагает замены оскандалившемуся еврокомиссару

Правительство Ирландии предложило две кандидатуры на пост еврокомиссара по торговле. Это бывший президент Европейского инвестиционного банка Эндрю Макдауэл и вице-председатель Европарламента Мейрид Макгиннесс, которую называют едва ли не самым опытным представителем страны в ЕС.

Вакансия еврокомиссара образовалась со скандалом: в середине августа стало известно, что занимавший этот пост ирландец Фил Хоган принял участие в вечеринке парламентского гольф-клуба. В ходе этого мероприятия совершенно не соблюдались требования дистанцирования, и сам факт проведения противоречил карантинным правилам Ирландии. После громкого скандала в прессе Хоган на прошлой неделе ушёл в отставку.

Решение о назначении нового комиссара примет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ирландская пресса со ссылкой на источники в Брюсселе пишет, что шансы на то, что пост вновь займёт представитель "зелёного острова", довольно малы.