Сложности с заполнением вакансии еврокомиссара по торговле

Почти неделю Еврокомиссар по торговле неохотно и постепенно раскрывал подробности своего отдыха в родной Ирландии и находился под огнём критики за нарушение карантинных мер. Наконец, пробыв на этом посту меньше года, Фил Хоган объявил о своей отставке.

Председатель Еврокомиссии хотела бы получить запасного из той же страны, чтобы не нарушать национальный баланс в своём коллективе. Пока же она назначила представителя Восточной Европы:

"Теперь ирландское правительство должно представить подходящих кандидатов на должность комиссара, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Исполнительный вице-председатель Валдис Домбровскис возьмёт на себя временные обязанности по торговым вопросам. Позднее я приму решение об окончательном распределении портфелей в коллегии комиссаров.»

Трудовая биография 60-летнего Хогана началась на семейной ферме в ирландской глубинке. Затем он занялся политикой, обосновался в Дублине и в середине 90-х годов прошлого века вошел в состав кабинета министров.

В 2014 году Хоган переехал в Брюссель. Тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поручил ему курировать сельское хозяйство. Этой сфере, а также статусу границы Ольстера, придавалось особое значение переговорах по «Брекситу», что позволило ирландцу стать одним из самых влиятельных деятелей в европейской исполнительной власти и получить пост еврокомиссара по торговле.

Профессор европейского права предполагает, что найти ему замену немецкой начальнице будет непросто:

"Это, безусловно, станет головной болью для фон дер Ляйен и новой комиссии, потому что, вероятно, вынудит проводить перестановки в составе коллегии, - сказал Альберто Алеманно. - Вряд ли Ирландия сможет сохранить за собой столь важный портфель. Ведать вопросами торговли хотят посланцы более крупных стран, готовые пожертвовать своими нынешние полномочиями. Эта история ещё не закончена, она будет привлекать к себе наше внимание в течение следующих нескольких недель ».

Однако Брюсселю нужно решить этот кадровый вопрос как можно скорее, учитывая приближение ключевой стадии торговых переговоров с Вашингтоном и крайнего срока для заключения соглашения о будущих отношениях с Лондоном.