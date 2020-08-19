Больше десяти не собираться: Европа борется с COVID-19

Власти испанской Страны Басков больше не разрешают собираться в группы больше 10 человек в рамках борьбы с COVID -19. Регион занимает второе место по уровню заражения на душу населения. Испания лидирует в Европе по числу новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей на последние 2 недели. Этот показатель здесь вырос до 132. Второе место занимает Люксембург — 98 человек на 100 тысяч населения, третье место за Мальтой — 88,5.

Австрия пополнила список стран, ограничивающих въезд туристов из Испании.

С понедельника это коснется прибывающих с Балеарских островов. Это не означает, что все люди, которые в настоящее время находятся там в отпуске, должны его прервать. Но те, кто возвращается начиная с понедельника, обязаны пройти тестирование или отправиться в карантин на 14 дней Себастьян Курц канцлер Австрии

Ирландия объявила, что ограничения "значительно" ужесточаются после того, как за последние две недели число случаев заболевания резко возросло. Эксперты в области здравоохранения говорят, что этот всплеск связан с людьми моложе 40 лет — многие из которых не знают, что инфицированы, и игнорируют социальное дистанцирование. Ирландские власти отреагировали на это призывом работать из дома и ограничением социального общения.

Дело не только в возмутительном поведении людей, которое мы наблюдали в дублинских барах на выходных. Это лишь доказывает тот факт, что большое количество людей ведут себя так, как будто вирус не представляет для них никакой угрозы, или считает нормальным подвергать себя большему риску Микал Мартин премьер-министр Ирландии

Ношение масок все чаще рассматривается как не стопроцентный барьер для передачи инфекций. В то время как Франция заявила, что сделает масочный режим обязательным на работе, а в Риме за его соблюдением в общественных местах строго следит полиция.

На последние две недели первую тройку европейских стран по количеству смертей от COVID -19 на душу населения возглавляют Румыния, Болгария и Люксембург.