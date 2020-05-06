В Австрии ввели экспресс-тесты на COVID-19для приезжих

Страны ЕС начали постепенно ослаблять режим изоляции, однако на границах по-прежнему действует жесткий контроль. Так, в Австрии для всех въезжающих извне положен двухнедельный карантин. Его можно избежать, если предоставить справку о состоянии здоровья, выданную не более чем за 4 дня до поездки.

Есть гораздо более удобный способ: можно пройти экспресс-тест на коронавирус прямо на границе. Правда, цена вопроса немалая - такой тест, например, в аэропорту Вены обойдется в 190 евро.

"Да, это довольно дорого. Эти расходы придется закладывать в бюджет поездки, - заявил Euronews евродепутат от Австрии Лукас Мандль. - Но это цена, которую придется заплатить за безопасность людей. Мы считаем, что подобные меры необходимы. Пока Австрии удавалось сдерживать эпидемию более эффективно, чем в соседних странах".

Экспресс-тест на коронавирус позволяет получить результат в течение двух-трех часов. Удобно, но все же довольно дорого для людей со средним достатком, тем более если речь идет, например, о семье из нескольких человек. В этой связи тесты вызвали полемику.

"Подобные траты могут позволить себе только достаточно состоятельные люди. Очевидно, что такой способ бороться с эпидемией сложно назвать справедливым, - считает евродепутат от партии "Зеленых" Микаэль Блосс. - Получается, что богатые смогут обойти карантин, а что делать с остальными?"

Напомним, что Австрия продемонстрировала один из самых низких показателей в Европе по числу заразившихся коронавирусом - меньше 20 тысяч человек. От COVID-19 здесь умерло 598 человек. Это на порядок меньше, чем, например, в Италии, Испании или во Франции, где от эпидемии скончались десятки тысяч людей.