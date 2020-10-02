Мир на Ближнем Востоке, офисы счастья и вино эпохи пожаров

Ковид-19 дал толчок развитию гибких рабочих пространств и активизации удаленной работы. Эра старых добрых офисов подходит к концу? С нормализацией отношений между ОАЭ и Израилем две компании этих стран быстро объединили усилия. А в Калифорнии виноделы гадают на кофейной гуще, испортит ли дым вкус их вин?

"Соглашения Авраама" и новые бизнес-контракты

На фоне нормализации отношений между Израилем,Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном компании трех стран активизируют сотрудничество. Дубайский концерн Al Habtoor group - в авангарде процесса. Руководство многомиллиардного многопрофильного бизнеса (здесь и автомобили, и гостевой сервис) воспользовалось нормализацией отношений ОАЭ и Израиля, сообщив о планах открыть на израильской территории офис.

Председатель группы Халаф Аль Хабтур комментирует заключение мирного соглашения Израилем, ОАЭ и Бахрейном так: "Я призывал к этому очень давно, долгие годы, говорил, что мы должны общаться с Израилем, что Израиль должен наладить коммуникацию. Я говорю об арабах и палестинцах. Это очень важно. Вы знаете, ведь у нас с ними нет границ. Я поддерживаю отношения с евреями, израильтянами по всему миру. Думаю, соглашение пойдет на пользу обеим странам. Сейчас время прощупать почву, понять, какую выгоду страны могут извлечь из ситуации, что мы получим друг от друга. Уверен, что нас ждут хорошие, позитивные события. Израильтяне очень продвинуты в технологиях, мы собираемся с ними сотрудничать в этой области".

Al Habtoor Group объединяет усилия с израильской компанией Mobileye. Эта "дочка" Intel разрабатывает беспилотные автомобили и 3D-карты для "умных городов".

Президент компании Амнон Шашуа комментирует: "У группы Al Habtoor - многотысячный парк автомобилей, машин напрокат. Мы собираемся оснастить порядка ста транспортных средств системами помощи водителю. Они также позволяют собирать информацию с места, не нарушая ничьей конфиденциальности. Данные отправляются затем в облако, объединяются и дорабатываются. Речь идет о сведениях, важных для оценки состояния дорожной инфраструктуры. Так мы узнаем, есть ли на дорогах трещины, нужно ли перекрашивать полосы, мы получаем данные о состоянии трафика. Наша система позволяет не только оптимизировать маршруты из-за пробок, но и и снизить риск аварий, столкновений, вовремя проводить профилактическое обслуживание дорог. Мы получили запросы на наши системы из Франции, Южной Кореи и Японии. Сейчас мы расширяемся, осваиваем рынок ОАЭ, начав с Дубая. Дубай - естественный выбор в качестве отправной точки, так как это очень передовой город. Его инфраструктура - одна из лучших в мире, общество там жаждет новых технологий, они хотят быть лучшими во всем, что связано с технологиями".

Политологи называют "Соглашения Авраама" неоднозначными, но бизнес уже положительно отреагировал на перемены.

Виноградники в дыму

Калифорния в сентябре столкнулась с самыми мощными в истории лесными пожарами. Производители вина опасаются, что из-за дыма пострадали вкусовые качества винограда и что урожай 2020 обернется катастрофой, гигантским убыткам в отрасли с оборотом в 37 миллиардов евро в год.

Виноделы жалуются на отсутствие инструментов, позволяющих понять, какая часть винограда испорчена дымом и непригодна для изготовления вина.

"Я в этом бизнесе 38 лет и никогда не видел подобного, - рассказывает винодел Джим Бернау. - Очевидно, что чем дольше висит дым, тем выше риск возникновения гваякола. Это естественное соединение дыма воздействует на лозу, придавая винограду копченый, дымный вкус".

Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе разрабатывают процедуры проверки лозы. И им непросто.

Биолог Анита Оберхолстер поясняет: "Если мы улучшим прогнозирование, то производители винограда смогут принять решение, собирать им урожай или нет. А виноделы решат, покупать ли им плоды. Так всем будет намного проще, мы стараемся изо всех сил, но это очень, очень сложная проблема. Эти соединения не остаются с внешней стороны винограда, они поглощаются кожицей и их нельзя смыть. Вино из такого продукта может иметь излишне пепельный вкус и аромат, что многим не понравится".

Председатель ассоциации калифорнийских виноградарей Джон Агвайер рассказывает: "Некоторые виноградники испорчены дымом. Но мы не хотим выбросить хороший урожай, не пустив его в дело только потому, что не знаем, как проверить лозу. В этом вся загвоздка. Мы рискуем понести серьезные убытки, так как бракуем хороший виноград".

Лесные пожары возникают в Калифорнии каждый год, штату нужна масштабная программа по сдерживанию возгораний. Единственный способ сохранить леса и местный винодельческий сектор, которому становится все труднее.

Офис счастья

Чтобы затормозить распространение коронавируса, британских работников просят чаще трудиться на дому. Специалисты тем временем переосмысляют концепцию традиционного офиса в пользу гибких рабочих пространств. В которых, помимо привычных элементов, есть и новинки - например, нейл-бары и даже спальни.

Джайлс Фукс, генеральный директор компании Office Space in Town, рассказывает: "Половина заказов к нам поступает от людей, расторгающих договоры аренды разной длительности. Все говорят одно: мы не знаем, как будет развиваться ситуация с ковидом, не хочется связывать себя договором аренды на пять, десять или пятнадцать лет, нам нужна гибкость. Эти люди никогда не будут тратить такие деньги для достижения предлагаемых нами стандартов в своих офисах, это лишено для них всякого смысла".

Тенденция побуждает специалистов пересмотреть концепцию интерьеров в контексте меняющей нормы. Дизайнер Сэм Копш опросила людей о том, что приносит им счастье. Ее работы учитывают пожелания респондентов.

"Мы разослали анкеты, чтобы узнать мнение людей о том, что такое счастье, нас интересовало все - от определения счастья до цветов, вызывающих радость, - рассказывает Сэм. - У большинства счастье ассоциируется с событиями на открытом воздухе, это пляж, походы, а еще детские привязанности, например, к игрушечной железной дороге или коллекции жуков. Все это мы реализовали в офисе".

Пространства продумываются с учетом правил социального дистанцирования. Эксперты считают, что после месяцев изоляции возможность вновь ходить в офис важна и для психического здоровья, и для производительности.

"Здесь вы можете дистанцироваться от других, ведь это не офис в традиционном понимании, - комментирует Сэм Копш. - Это - приятная альтернатива для тех, кто засиделся дома, кто недели провел на диване с ноутбуком на коленях. Ничего хорошего в таком сидении нет. Такие пространства действительно важны для людей, они могут прийти, отдохнуть от детей и по-настоящему поработать".

И кто сказал, что офисные помещения должны быть исключительно серьезны? Джайлс Фукс уточняет: "Лишь 61% нашей площади - это собственно офисы, остальное - это клубные зоны, нейл- бары, спортзалы и террасы на крыше".

Однажды массовая работа на дому прекратится. Вернемся ли мы в старые офисы или выберем гибкие пространства, где конференц-залы больше напоминают детскую спальню?