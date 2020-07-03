На выход: бизнес адаптируется к снятию локдауна и новым нормам

На фоне пандемии короннавируса в Великобритании зафиксирован один из самых высоких показателей смертности в пересчете на душу населения. По мере того, как страна постепенно выходит из режима трехмесячного локдауна, многие компании задаются вопросом как возобновить бизнес с соблюдением новых норм социального дистанцирования, например, в эпицентре лондонской ресторанной и развлекательной жизни в Сохо.

Лондон: рестораторы недовольны

Новости об ослаблении карантина с энтузиазмом приветствовала часть британского общества, однако многие соотечественники сохраняют беспокойство по поводу санитарной ситуации и грядущих перемен. Которые анонсировал премьер-министр Борис Джонсон: "С четвертого июля будет разрешено открыть следующие заведения при условии обеспечения защиты от коронавируса: отели, рестораны и кафе; бары, пабы".

В ожидании важной даты компании из этого списка пытаются понять, как им работать с новыми требованиями. Виктор Гарви, владелец ресторана SOLA, рассказывает: "Нам, безусловно, придется увеличить тарифы, взимаемые с гостей, так как для содержания заведения требуется больше расходов - на дезинфекцию, одноразовые бумажные меню, маски для всех. Таким образом речь идет о тарифе на социальное дистанцирование. Я пока не представляю, как пойдут дела, но хорошего не жду".

Еще один возможный сценарий предлагает другая группа гостиниц и кафе Сохо: они требуют на летние месяцы сделать квартал пешеходным. Марк Фуллер, владелец Sanctum Soho Hotel, убежден: "Без пешеходной зоны многие компании и не подумают открыться, они могут вообще больше никогда не возобновить бизнес. И на выходе мы получим города-призраки, заколоченные здания, где нет людей, желающих повеселиться. Нам придется начинать с нуля. Если нам удастся вернуть былую атмосферу, мы одним махом вернем жизнь на улицы квартала и вдохнем надежду в местный малый бизнес".

Решения правительства Великобритании в условиях кризиса подвергались критике, многие говорили о хаотичности и непоследовательности руководства. Энтони Томпсон, шеф-повар и ресторатор, недоволен установленным календарем: "Лично я считаю, что начинать 4 июля - безумие, следовало бы перенести старт на понедельник. 4 июля - суббота, люди как с цепи сорвутся, на нас обрушится лавина. А начни мы в понедельник, адаптация прошла бы мягче".

Но, несмотря на прогнозируемые проблемы, многие предприятия не могут дождаться открытия!

Дубай: шоу талантов

Здесь, в Дубае, некоммерческая организация, которая работает с новаторами в сфере и науки, дизайна и инжиниринга из 250 университетов 56 стран, выступила с инициативой по борьбе с коронавирусом. Мероприятие Global Grad Show ставит целью привлечь внимание к некоторым потенциально революционным технологиям и помочь вывести их на рынок - отличный формат для активизации бизнеса!

Директор проекта Тадеу Балдани Каравьери рассказывает: "В фокусе нашего внимания - работы студентов университетов, которые ищут новые решения социальных и экологических проблем. В самом начале пандемии мы поняли, что у нас есть очень крепкая группа людей, которая трудится над сложнейшими задачами, стоящими перед человечеством".

В жюри представлены крупные инвестиционные компании, которые могут поддержать лауреатов финансово и помочь им выйти на рынок. Мохаммед Шеххи возглавляет холдинг A.R.M. Он вспоминает: "Я действительно бы потрясен творческими способностями, инновациями, которые показали студенты со всех концов мира - от Америки и Мексики до Китая и Индии. Когда я возглавил компанию, я начал пересматривать нашу инвестиционную стратегию, подумал, что нужно создать фонд для поддержки этих талантов".

Омар Аль-Шариф из группы WAMDA согласен: "Мы из всех сил стараемся сотрудничать со стартапами, помогаем им пройти проверку рынком. Мы также хотим поддержать их в плане инвестиций и финансов, мы помогаем новичкам убедиться, что они учли все аспекты своего бизнеса до его вывод на рынок".

Среди представленных в Дубае новинок фигурировали антивирусная упаковка, домашнее устройство для изготовления отбеливателей, система контроля, которая с опорой на искусственный интеллект оповещает об ухудшении состояния пациентов в отделении интенсивной терапии. Последняя разработка - дело рук молодой команды из компании THIRD EYE INTELLIGENCE. Ее генеральный директор Самаях Тукра рассказывает: "В условиях пандемии условием хорошего функционирования системы контроля и прогнозирования является ее умение учиться с опорой на имеющиеся данные. Отделения реанимации предлагают огромный корпус данных. Имея сведения о пациентах сегодняшнего и вчерашнего дня в рамках этой пандемии, мы можем точно понять, на какие физиологические параметры следует обращать внимание. Так мы сможем делать точные прогнозы в будущем. Нам особенно интересен в этом плане Дубай, где добились успехов в ведении медицинской документации. Речь идет об инициативе по использованию электронных цифровых карт".

Санитарный кризис нанес болезненный удар по ряду компаний и отраслей, но для других это время стало периодом поиска новых перспективных решений и открытий.

Италия: отдых одиночек

Туризм вошел в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей, особенно в Тоскане в центральной Италии. Сектор стремится восстановить деловую активность, проблеск надежды появился в связи с ростом спроса на экотуризм внутри страны.

Андреа Броги, гид и владелец эко-базы VIA MAESTRA, рассказывает: "К нашей радости, мы наблюдаем оживление в туротрасли и особенно в секторе экотуризма. Мы думаем, что люди откажутся от массового туризма. Пандемия накладывает немало ограничений - нельзя собираться группами, к примеру. А еще период изоляции дал нам возможность понять, что в одиночестве мы можем чувствовать себя хорошо, что нам необязательно быть в толпе, что после трехмесячного карантина нам хочется побыть на природе".

Работники турсектора говорят о росте спроса на "отдых одиночек", имея в виду либо самостоятельных туристов, либо узкие группы.

"Мы делаем ставку на туриста нового типа - осознанного, ценящего эту землю. Это помогает отойти от туристических стереотипов у нас в Тоскане, - комментирует Броги. - Несмотря на тяжелые времена, через которые мы все прошли, сегодня мы реализуем новые возможности в гораздо более ценном и устойчивом формате. Мы имеем дело с осознанными и вдумчивыми людьми, эти туристы хотят внести свой вклад в нормализацию ситуации".

Для политиков ставка на эко - повод реорганизовать туристическую индустрию. Лаура Лодоне отвечает за туризм в ассоциации Confcommercio Arezzo: "Давайте признаем: в Италии туризм всегда рассматривался как вспомогательная деятельность при главных экономических отраслях. Никто никогда не пытался управлять туризмом, у нас нет примеров хорошего менеджмента в этой сфере. Сегодняшняя ситуация может стать поводом для переосмысления, в том числе и роли городов в крупных туристических кластерах. Мы должны даже в самых больших городах найти баланс между числом местных жителей и туристов, обеспечивая заботу о качестве жизни"

Обретение этого баланса будет иметь решающее значение для устойчивого и надежного восстановления турсектора