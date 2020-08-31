Citroen 2CV: маленький, да удаленький!

Как только не называют легендарный Citroen 2CV его недоброжелатели! Его сравнивают и с сараем на колёсах, и перевёрнутой формочкой для желе и даже с тележкой в супермаркетах.

На на ежегодных 24-часовых гонках на трассе Snetterton Circuit в Норфолке (Англия) всё обстоит очень серьёзно: ралли на 2CV требуют особых навыков и решимости. В минувшие выходные в Великобритании состоялся 30-й этап этой самой продолжительной гонки подобного типа. По скорости это, конечно, не "24 часа Ле-Мана", но по виртуозности, которая требуется от пилота, мало в чём ей уступает.

Несмотря на ужасные погодные условия, команда Lion под руководством Пита Спарроу (№ 97) одержала победу в этом году, проехав 662 круга по окружной трассе в 1,952 мили (3 км), опередив 20 других участников.