Citroen 2CV: маленький, да удаленький!

Как только не называют легендарный Citroen 2CV его недоброжелатели! Его сравнивают и с сараем на колёсах, и перевёрнутой формочкой для желе и даже с тележкой в супермаркетах.
На на ежегодных 24-часовых гонках на трассе Snetterton Circuit в Норфолке (Англия) всё обстоит очень серьёзно: ралли на 2CV требуют особых навыков и решимости. В минувшие выходные в Великобритании состоялся 30-й этап этой самой продолжительной гонки подобного типа. По скорости это, конечно, не "24 часа Ле-Мана", но по виртуозности, которая требуется от пилота, мало в чём ей уступает.
Несмотря на ужасные погодные условия, команда Lion под руководством Пита Спарроу (№ 97) одержала победу в этом году, проехав 662 круга по окружной трассе в 1,952 мили (3 км), опередив 20 других участников.
Другие No Comment
Муссонные ливни привели к наводнению в Индии
Колумбия: "выездная месса" на фоне пандемии
В Иране прошли приуроченные к Ашуре траурные церемонии
Воздушный змей унёс в небо ребёнка
Ньюйоркцам предложили почувствовать себя героями фильма "Кинг-Конг"
Южноафриканские байкеры против расизма и убийств фермеров
Наводнение в Турции и ски-альпинизм в Большом Раю
Береговая охрана США спаслась от акулы
Они из Гелиополиса
Торнадо на итальянском пляже
Швейцария: прыжок с самолета на солнечных батареях
Калифорния: бокал вина на пепелище
Мода для паралимпийцев
В Израиле нашли клад с древними золотыми монетами
Турция: число жертв наводнений растет
В Мексику возвращается "Луча либре"
В ожидании финала
В Японии установили прозрачные туалеты
Самый большой в мире золотой слиток вырос в цене
Женщины на улицах Минска