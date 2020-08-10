Переплыть Ла-Манш: мигранты "атакуют" Великобританию с воды

Королевские военно-воздушные силы были привлечены к наблюдению за Ла-Маншем из-за растущего потока мигрантов. Великобритания в последнюю неделю столкнулась с ростом числа нелегалов, пытающихся добраться до ее берегов из Франции по воде. В понедельник резиновая лодка с 20 мигрантами была перехвачена катером пограничных сил и была доставлена в Дувр.

В этом случае совершенно ясно, что у нас нет контроля над морской границей.

Это небезопасно, это рискованно, незаконные операции происходят по обе стороны канала, как и в нем самом. Я боюсь, что все вовлечены в организованное преступное предприятие, с которым мы, честно говоря, не справляемся. Так что военно-морской флот, который, давайте посмотрим правде в глаза, довольно хорош в своем деле, спас 18 000 мигрантов в Средиземном море с 2015 года. У нас есть средства, системы наблюдения и опыт, чтобы справиться с подобным" Крис Парри бывший офицер Королевского ВМФ Великобритании

Британское правительство подвергается критике со стороны правозащитников, которые заявляют, что просителям убежища должны быть предоставлены безопасные маршруты для прибытия в страну.

Мы должны проследить, как они сюда попадают, мы должны остановить их, работая с французами, мы должны помешать им пересечь Ла-Манш. Но во-вторых, нам нужно взглянуть на нашу правовую базу, на все многообразие законов, которые касаются нелегальных мигрантов и позволят им оставаться здесь. Нам нужно выяснить, что мы можем сделать, чтобы изменить это Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Мигранты используют Северную Францию как переправочный пункт на пути в Соединенное Королевство уже много лет.

Рост их потока через Ла-Манш в последнее время связан с пандемией и сокращением количества транспорта.