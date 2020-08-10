Переплыть Ла-Манш: мигранты "атакуют" Великобританию с воды

Королевские военно-воздушные силы были привлечены к наблюдению за Ла-Маншем из-за растущего потока мигрантов. Великобритания в последнюю неделю столкнулась с ростом числа нелегалов, пытающихся добраться до ее берегов из Франции по воде. В понедельник резиновая лодка с 20 мигрантами была перехвачена катером пограничных сил и была доставлена в Дувр.
Британское правительство подвергается критике со стороны правозащитников, которые заявляют, что просителям убежища должны быть предоставлены безопасные маршруты для прибытия в страну.
Мигранты используют Северную Францию как переправочный пункт на пути в Соединенное Королевство уже много лет.
Рост их потока через Ла-Манш в последнее время связан с пандемией и сокращением количества транспорта.