Мигрантов в "Луизы Мишель" доставили на Лампедузу

49 мигрантов доставил на остров Лампедузу поздно вечером в субботу корабль береговой охраны Италии. Среди прибывших 32 женщины, 13 детей и четверо мужчин - самые уязвимые из 219 человек, поднятых на борт в Средиземном море спасательным судном "Луиза Мишель", покупку которого финансировал британский уличный художник Бэнкси. Доставлено также тело одного умершего. Остальных мигрантов взяли неправительственные гуманитарные организации See Watch и "Врачи без границ".

Судно "Луиза Мишель" рассчитано на 120 пассажиров. В связи с его перегруженностью экипаж, по его словам, посылал запросы в порты Италии и Мальты, но не получил ответа.

В серии "твитов" за последние несколько дней экипаж резко раскритиковал Евросоюз за его миграционную политику. Тон "твитов" стал более тревожным за последние двое суток - команда сообщила, что судно застряло на мели, и срочно нужно высадить пассажиров, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.