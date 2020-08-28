Наводнение в Турции и ски-альпинизм в Большом Раю

Наводнение в Турции

Дерели (провинция Гиресун, Турция) - 23 августа 2020

В понедельник турецкие спасатели обнаружили тело еще одной жертвы сильного наводнения на черноморском побережье Турции, и число погибших увеличилось до 7. По данным местных властей, как минимум 9 человек пропали без вести.

В поисково-спасательной операции в пострадавшем городе Дерели и его окрестностях принимали участие вертолёты. Дерели находится в 20 км от Чёрного моря, в этом районе размыты дороги и подтоплены многие дома.

По данным агентства DHA, среди погибших - трое полицейских. Автомобиль, в котором они направлялись к месту бедствия, был унесён потоком и упал в овраг. Ещё двое полицейских и машинист эскаватора числятся пропавшими без вести.

В провинции Гиресун разрушены не менее 17 зданий, более 360 находятся в аварийном состоянии.

Горящая яхта затонула у берегов Сардинии

Остров Сардиния (Италия) - 25 августа 2020

На видео, снятом итальянской береговой охраной - горящая яхта, которая тонет в Средиземном море у берегов Сардинии. 17 человек с судна удалось спасти, прежде чем яхта пошла на дно. В операции были задействованы два катера береговой охраны и вертолет.

По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, 50-метровая яхта Lady MM направлялась с Капри на Сардинию, когда на борту произошел пожар. 17 человек - 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа - уже покинули судно и находились в спасательнрой шлюпке, когда прибыла береговая охрана.

В Монреале открылась самая большая в мире теплица на крыше

_Монреаль (Канада) -25 августа 2020 _

Созданная на основе новой тенденции висячих садов, теплица на крыше склада в Монреале, устанровила рекорд: на настоящий момент она самая большая из тех. что устанавливают на крышах. Здесь выращивают баклажаны и помидоры, чтобы удовлетворить спрос на продукты местного производства.

Выбор места для выращивания органических овощей может показаться странным: в самом центре второго по величине города Канады. Но в среду Lufa Farms открывает объект площадью 15 тыс кв. м - размером примерно с три футбольных поля.

«Миссия компании состоит в том, чтобы выращивать продукты питания там, где живут люди, экологически чистым способом», - сказал AFP представитель Тибо Сорре, демонстрируя свой первый урожай гигантских баклажанов.

Это четвертая оранжерея на крыше, которую компания построила в городе. Первый, построенный в 2011 году и обошедшийся в более чем 2 млн канадских долларов (1,5 млн долларов США), открыл новые горизонты.

С тех пор конкуренты подхватили и реализовали новую идею, в том числе American Gotham Greens, которая построила восемь теплиц на крышах в Нью-Йорке, Чикаго и Денвере, и French Urban Nature, которая планирует построить одну в Париже в 2022 году.

С 2017 года местный супермаркет в Монреале также предлагает ассортимент овощей, выращенных на его крыше, которая была "озеленена", чтобы сократить выбросы парниковых газов, связанные с изменением климата.

Экстремальный альпинизм в "Большом Раю"

_Гран Парадизо (Италия) -20 августа 2020 _

Любители ски-альпинизма устроили восхождение на "самый южный" и "самый итальянский" Gran Paradiso высотой 4061 метра. Эта гора - единственный четырехтысячник, расположенный целиком в Италии. Она находится на территории одноимённого нациольного парка - самого старого в стране.

На лыжах наи Гран Парадизо можно взодраться почти до вершины, а последние метров 70 нужно пройти по скалам. Затем спуск на лыжах с 4030 до 1900 метров.