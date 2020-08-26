Группа молодых музыкантов из Гелиополиса, крупнейшей фавелы Сан-Паулу, выступила во вторник на улицах района - так они решили бороться с COVID-19.

Музыканты - члены Института Баккарелли, некоммерческой организации, которая с 1996 года содействует социальной интеграции детей и молодежи беднейших слоёв населения в общество.

В Гелиополисе проживает более 200 000 человек, и, как и большинство фавел Бразилии, он сильно пострадал от эпидемии и её экономических последствий.

Пока играет струнный квартет, жители, возвращающиеся с работы, останавливаются, чтобы послушать музыку прямо на улице или из окон и с балконов.

Институт Баккарелли пытается открыть доступ жителям фавел к классической музыке и к концертам. Музыкант Паллома Изидио - пример успеха такой программы. Она из малообеспеченной семьи и переехала в Гелиополис, когда ей было 17 лет, чтобы иметь возможность заниматься музыкой. Институт закрылся из-за пандемии, но продолжает проводить онлайн-мастер-классы с известными музыкантами со всего мира. На одном из онлайн-мастер-классов один из таких преподавателей услышал игру Паломы, и после нескольких прослушиваний она была принята в Королевскую консерваторию де Монс в Бельгии.

В Институте Баккарелли обучаются 1200 студентов, которые учатся в инструментальных классах, поют в хоре и играют в четырёх профессиональных оркестрах. Все они из Гелиополиса.