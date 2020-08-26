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Торнадо на итальянском пляже

Торнадо обрушился на песчаный пляж Песколузе в итальянском регионе Апулия. Местные СМИ сообщают, что несколько отдыхающих на берегу людей получили легкие травмы.

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