Торнадо на итальянском пляже

Торнадо обрушился на песчаный пляж Песколузе в итальянском регионе Апулия. Местные СМИ сообщают, что несколько отдыхающих на берегу людей получили легкие травмы.
Торнадо обрушился на песчаный пляж Песколузе в итальянском регионе Апулия. Местные СМИ сообщают, что несколько отдыхающих на берегу людей получили легкие травмы.
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