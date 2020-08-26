Плач по "Барселоне"

Одни футбольные фанаты в шоке, другие ищут виновных, в то время как некоторые соперники «Барселоны» потирают руки и не скрывают удовлетворения от новостей: лучший бомбардир в истории клуба Лионель Месси заявил о твёрдом намерении покинуть команду, которой посвятил 20 лет своей жизни.

— Странно, что он не ушёл раньше. То, что делал этот совет директоров с 2010 — это совершенный позор. Даже при Сандро Розеле, ещё до прихода Бартомеу. Они потеряли всё самое ценное. Гвардиолу, Кройфа, а теперь и Месси. Итак, всё кончено с уходом Месси после позорного поражения со счетом 8:2 (в матче с «Баварией»).

— Этого нельзя допустить. Потому что, в конце концов, Месси — это та частица счастье, которая у нас есть здесь и сейчас. Они должны что-то сделать. Они должны уйти в отставку, попытаться уговорить его завтра. Всё, что угодно.

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал решение Месси, подчеркнув своё уважение и восхищение футболистом.

Португальский полузащитник Луиш Фигу назвал решение Месси об уходе ещё одним историческим моментом, вероятно, вспоминая свой переход из «Барселоны» в «Реал».

Если Месси действительно покинет «Барсу», то, как отмечает The Guardian, в клубе останется только один футболист, забивавший в финалах Лиги чемпионов, — это главный тренер команды Рональд Куман.