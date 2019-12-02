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Шестой "Золотой мяч" Месси

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Шестой "Золотой мяч" Месси
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Reuters
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Аргентинец Лионель Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча". Нападающий " Барселоны" получил приз из рук прошлогоднего победителя Луки Модрича. Церемония состоялась в парижском театре Шатле.

Второе место в голосовании спортивных журналистов получил голландец Вирджил ван Дейк, третье — португалец Криштиану Роналду.

Шестой "Золотой мяч" — рекорд, таким образом Месси обошёл Роналду, у которого осталось пять таких наград. По три "Мяча" получали в своё время Мишель Платини, Йохан Кройф и Марко ван Бастен.

Специалисты отметили наградой исключительно удачный для Месси и "Барселоны" сезон. Клуб выиграл Чемпионат Испании и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Аргентинец провёл за "каталонцев" 44 матча, забив 41 гол. Он завоевал титулы лучшего бомбардира в "Ла Лиге" и Лиге чемпионов, получил "Золотую бутсу", став лучшим игроком Европы.

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