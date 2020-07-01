700-й гол Месси

Лионель Месси забил 700-й гол в своей карьере. При подсчёте учитывались все матчи 33- летнего футболиста в составе испанского клуба "Барселона" и национальной сборной Аргентины. Свой 700 мяч Мессии забил в матче чемпионата Испании между "Барсой" и "Атлетико Мадрид", на 56-й минуте который он выполнил 11-метровый удар в стиле Паненки, то есть навесом в центром ворот.

Не знаю, забьет ли он еще 700 мячей, но уверен, что новых голов у него будет много. Для таких футболистов как он нет пределов. Он никогда не перестанет нас удивлять. Кике Сетьен главный тренер "Барселоны"

По числу забитых пенальти в Ла Лиге Месси уступает только Криштиану Роналду. Но его гол в ворота Атлетико не принес победы Барселоны, так как мадридцы сравняли счет уже через 12 минут. Игра завершилась со счетом 2-2. В результате каталонцы рискуют еще больше отстать в общем зачете от своего основного соперника - Реал Мадрид. В случае победы последних в следующем матче разрыв может увеличиться до 4 очков.