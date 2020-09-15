Месси — самый высокооплачиваемый футболист

Аргентинец Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира. По данным журнала "Форбс", капитан "Барселоны" заработал за год 105 миллионов евро: три четверти этой суммы — зарплата, оставшаяся часть — рекламные контракты.

Эксперты издания считают, что вскоре Месси станет вторым в истории футболистом-миллиардером, после Криштиану Роналду. Сам форвард "Ювентуса" занял в списке вторую строчку с доходом в 98 миллионов евро.

На третьем месте — нападающий "Пари-мен-Жермен" Неймар, у него 80 миллионов. На четвёртом, с большим отрывом — его товарищ по команде Килиан Мбаппе, заработавший 35 миллионов.

Замыкает пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов египтянин Мохамед Салах, получивший в "Ливерпуле" 31 миллион евро за год.