Тихановская в Европарламенте: "Мы больше не оппозиция, мы — большинство"

"Мы больше не оппозиция, мы теперь большинство": экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила по видеосвязи перед европарламентариями. Комитет по иностранным делам собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Тихановская заявила, что ключевая цель манифестантов, которые не уходят с улиц уже третью неделю, — провести новые, прозрачные и честные выборы главы государства:

"Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция: теперь мы — большинство. Идёт мирная революция. Это ни пророссийская, ни антироссийская революция. Это ни антиевропейская, ни проевропейская революция. Это демократическая революция".

Представители Евросоюза, в свою очередь, вновь заявили, что не признают официальные итоги выборов и поддерживают белорусов в их стремлениях, и сообщили, что разрабатывают пакет санкций против руководства страны.

В то же время ряд членов парламентского комитета призывали вступить в прямой диалог с Россией — из опасений, что Москва может оказать военную помощь действующему руководству Беларуси.