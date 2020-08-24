"Мы должны стоять" - в Минске прошла одна из крупнейших протестных акций

Одна из крупнейших протестных демонстраций в истории современной Беларуси прошла в эти выходные в Минске. По разным оценкам, в марше приняли участие несколько сотен тысяч человек и все они требовали одного - отставки Александра Лукашенко.

В день манифестации Лукашенко на вертолете облетел город, а позже вышел к силовикам, охраняющим его резиденцию от протестующих.

В телеграм-канале "Пул первого", который связывают с администрацией президента, появились фотографии и видеозаписи, на которых Александр Лукашенко и его сын Николай в полной экипировке рассматривают уже опустевшие улицы у дворца Независимости, а затем возвращаются в резиденцию.

На кадрах видно, что переизбранный согласно официальным данным ЦИК большинством голосов президент находится под усиленной охраной, да и сам предпочел вооружиться автоматом.

Тем временем акции солидарности с белорусским народом прошли в многих странах Восточной Европы. В Праге, например, люди с цветами и флагами Беларуси выстроились в живую цепь на Карловом мосту. "Я из Бреста, но сейчас не могу поехать на родину, - рассказала одна из участниц. - Но я хочу показать, что мы все солидарны, что мы все хотим перемен".

Также акции солидарности прошли в Польше, Латвии, Литве, Эстонии. Напомним, что Евросоюз итоги выборов в Беларуси не признал.