Лукашенко призвал увольнять учителей, которые не поддерживают госидеологию

Александр Лукашенко предложил увольнять учителей, которые не разделяют взгляды официальных властей. Белорусский президент напомнил о том, что в республике государственное образование, государственные школы и государственная идеология. “И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорит прямо, откровенно и честно”, - заявил Лукашенко во время встречи с министром образования Игорем Карпенко.

При этом президент призвал защитить школьных учителей от нападок: “Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей”.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80%. В стране две недели продолжаются массовые протесты с требованием нового голосования.

Многие школьники и выпускники начали приносить к школам свои дипломы и грамоты в знак протеста против фальсификаций.

Ранее министерство образования сообщило в Telegram-канале, что учителя подвергаются давлению, в их адрес поступают угрозы. “Призываем всех соотечественников прекратить агрессию по отношению к педагогам и не превращать учебные заведения в поля политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы. Дайте системе образования спокойно готовиться к началу учебного года”, - написало министерство.