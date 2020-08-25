Беларусь: члены Координационного совета арестованы

Суд в Минске арестовал на 10 суток членов Координационного совета оппозиции — Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Их задержали наряду с другими лидерами стачечных комитетов крупнейших белорусских предприятий. Дылевский — глава стачкома Минского тракторного завода, а Ковалькова — член штаба Светланы Тихановской. Их обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий.

Мария Колесникова, Координационный совет оппозиции:

"Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — это как раз лидеры, люди, которых слушают, люди, которые вдохновляют других. Конечно, это попытка давления, попытка остановить работу Координационного совета".

В Минске на свою акцию протеста вышли учителя: преподаватели и поддержавшие их граждане пришли к зданию министерства образования республики. Они протестуют против призыва Александра Лукашенко увольнять педагогов, которые не поддерживают государственную идеологию.

Белорусские учителя по традиции участвуют в подсчётах голосов на выборах, поскольку многие участки располагаются в школах. Из-за этого теперь педагоги оказались под огнём критики с обеих сторон.

На этом фоне Синод Русской православной церкви освободил от должности главу Белорусской церкви: митрополита Минского и Заславского Павла. Отмечается, что Свящённый Синод удовлетворил прошение экзарха об отставке. Две недели назад он призывал президента Александра Лукашенко остановить насилие.