Турция: число жертв наводнений растет

Турецкие спасатели обнаружили тело еще одной жертвы сильного наводнения, обрушившегося на провинцию Гиресун и близлежащие районы. Таким образом, в результате стихии погибли по меньшей 7 человек, 9 числятся пропавшими без вести. Полностью разрушены 17 жилых домов, повреждены 360 строений. Поисково-спасательные работы продолжаются. Огромный ущерб нанесен городу Дерели. Причиной наводнений и схода оползней стали обильные осадки.