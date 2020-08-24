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Турция: число жертв наводнений растет

Турецкие спасатели обнаружили тело еще одной жертвы сильного наводнения, обрушившегося на провинцию Гиресун и близлежащие районы. Таким образом, в результате стихии погибли по меньшей 7 человек, 9 числятся пропавшими без вести. Полностью разрушены 17 жилых домов, повреждены 360 строений. Поисково-спасательные работы продолжаются. Огромный ущерб нанесен городу Дерели. Причиной наводнений и схода оползней стали обильные осадки.

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