Алексея Навального вывели из комы

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось, говорится в опубликованном в понедельник заявлении германской клиники "Шарите".

"Искусственную медикаментозную кому пациента удалось завершить. Пациента пошагово отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить", - говорится в заявлении.

Сообщается, что состояние Навального улучшилось.