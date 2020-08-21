Словацкий Джордж Флойд в Бельгии

Жестокое обращение с задержанным, шутки и нацистское приветствие. События на этом видео относятся к февральской ночи 2018 года в аэропорту бельгийского Шарлеруа.
Шокирующие кадры были распространены вдовой задержанного — 38-летнего гражданина Словакии Йозефа Хованца. Он был снят с рейса в Братиславу из-за неподобающего поведения. Уже в камере полицейские пытались утихомирить дебошира. Через несколько дней Хованец скончался в больнице.
Через два с половиной года после инцидента замначальника Федеральной полиции Бельгии решил временно снять с себя полномочия.
После обнародования видео организация Amnesty international потребовала "тщательного расследования" инцидента.
Правительство Словакии также настоятельно призвАло бельгийские власти уделить этому делу самое пристальное внимание.