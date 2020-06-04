Прощание с Джорджем Флойдом

Сотни человек собрались в Миннеаполисе на поминальную службу по Джорджу Флойду. СМИ описывают церемонию как прощание с национальным героем. Похороны оплатил известный афроамериканский боксёр Флойд Мэйвезер.

На церемонию пришли многие звёзды и защитники прав чернокожих.

Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойда:

"Не содействуйте злу, боритесь со злом. Выходите на улицы к молодым людям, протестующим против зла бесчеловечных пыток, которые они увидели".

Эл Шарптон, правозащитник:

"Мы были бы умнее, чем те недофинансированные школы, в которые вы нас запихнули, но вы давили нам коленом на шею. Мы могли бы управлять корпорациями, а не толкаться на улицах, но вы давили коленом нам на шею. У нас были и таланты, мы могли бы заниматься всем, чем угодно, но не могли спихнуть колено со своей шеи".

Тело Флойда предадут земле на следующей неделе. Из Миннеаполиса гроб отправится в в Северную Каролину, где он родился, а затем в Хьюстон, где он прожил большую часть своей жизни.

Между тем перед судом впервые предстали трое бывших полицейских — коллеги главного обвиняемого Дерека Шовина. За каждого из них определён залог в 750 тысяч долларов. Их обвиняют в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к убийству.

Американские СМИ также пишут, что по результатам вскрытия, Флойд был заражён коронавирусом. Кроме того, в организме погибшего были найдены такие вещества, как каннабиноиды, амфетамин и фентанил: медики не исключают, что он употреблял наркотики незадолго до гибели. Однако врачи подчёркивают, что все эти факты не могли быть причиной смерти.