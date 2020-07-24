Как восстановить доверие к полиции?

Протесты, начавшиеся в США после смерти в ходе ареста афроамериканца Джрджа Флойда, нашли отклик и в Европе. Во Франции тысячи людей выходят на улицы по призыву движения "Правда для Адамы" (по имени 24-летнего чернокожего француза Адамы Траоре, скончавшегося под стражей в полиции в 2016 году). Родители Траоре - выходцы из Мали. Его смерть в своё время вызвала волнения в пригородах Парижа, населённых мигрантами. Вдохновителем нынешних протестов стала сестра покойного Асса Траоре.

"Мой брат был буквально раздавлен под весом навалившихся на него в течении 9 минут трёх полицейских. Мы осуждаем насилие со стороны полиции! Мы осуждаем насилие на расовой почве! Мы осуждаем социальное насилие!"

Обвиняет полицейских в насилии и семья Камара. Их сын Гай Камара был застрелен за рулём похищенного автомобиля. Правоохранители говорят, что защищались, так как машина ехала прямо на них.

"Эта система, это государство относится к выходцам из иммигрантской среды как к людям второго сорта, - говорит брат Гая Махамаду Камара. - Каждый раз, когда кто-то из нашей молодёжи погибает от рук полицейских, это объясняют криминальными причинами. Это не нормально! Полицейские не имеют право за это убивать".

Дэвид де Барс возглавляет профсоюз французских полицейских. Он отвергает обвинения в систематическом расовом насилии в полиции. Но считает, что организация слишком сосредоточена лишь на одной миссии:

"У нас очень тяжелые бюрократические и судебные процессы, в которых нет места для индивидуального подхода, не уделяется достаточно внимания сотрудникам полиции и их отношениям с гражданами. Мы чрезмерно заняты деятельностью, которая рассматривается как репрессивная. Я думаю, что население больше не видит другую сторону деятельности полиции, которая заключается в предотвращении, присутствии, поддержке и защите граждан ".

Возродить и упрочить связь полиции с гражданами - цель ассоциации RAID. Она организует вот такие встречи с полицейскими по всей Франции. Правоохранители рассказывают молодёжи о своей работе, о цели своей миссии.

"Полиция права, но у так называемых бандитов тоже есть своя правда, - говорит один из участников встречи, - потому что закон не позволяет убивать задерживаемых. Но конечно и молодёжь не имеет право совершать преступления. Так что я б сказал, это палка о двух концах".

Валери Гориа, Euronews:

_"Несмотря на подобные инициативы, восстановление доверия между населением и полицией, вероятно, ещё долго останется проблемой".

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