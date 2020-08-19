Мадрид: учебный год начнётся забастовкой

Профсоюзы сферы образования объявили забастовку в Мадриде, приурочив её к началу учебного года. Они обвиняют власти в отсутствии чётко разработанных мер по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.

Забастовка начнется 4 сентября в детских садах, 8 сентября - в центрах дошкольного, начального и специального образования, 9 сентября - в вузах, а с 10 сентбря ею будут охвачены все циклы образования.

Конфедерация профсоюзов преподавателей - самого крупного в сфере государственного образования Испании - считает своей главной задачей не допустить, чтобы учебные заведения стали источником заражения, а для этого в первую очередь считают необходимым обеспечить соблюдение безопасного расстояния в 1,5 метра.

"При нынешнем количестве учащихся в одном помещении, которое составляет 25 в детских садах и начальных школах, 30 - в средних и 35 - в старших классах, абсолютно невозможно сохранять безопасную дистанцию. Первая мера, которую необходимо применить - это снизить число учеников в классе таким образом, чтобы можно было обеспечить безопасное расстояние. Следовательно, необходимо нанять больше учителей, чтобы иметь возможность делить учеников на группы, формировать более малочисленные группы", - говорит Хосе Рамон Мерино, отвечающий за политику образования в Конфедерации профсоюзов преподавателей.

Правительство Испании выделило автономным сообществам 2 миллиарда евро на принятие мер безопасности, но лишь менее половины этих средств будет потрачена на увепличение числа учителей.

"Они собираются нанять менее 25 тысяч учителей, - говорит Хосе Рамон Мерино. - Если сравнить это, к примеру, с Италией, то там уже наняли 84 тысячи учителей на этот учебный год. В Испании мы очень плохо решаем решаем вопрос о создании условий для соблюдения первой меры безопасности - социальной дистанции".

Однако рост числа инфицированных - ключевой фактор, который определит, когда и при каких условиях начнется учебный год в Испании.

"Если число заражений коронавирусом продолжит расти, как сейчас - нам, возможно, даже не придется задаваться вопросом, открывать ли учебные заведения или нет" ,- считает Кике Бассат из Испанской ассоциации эпидемиологии.

До начала нового учебного года в Испании осталось всего пара недель. Но полная неопределённость в отношении организации занятий на всех уровнях образования, с тем, чтобы избежать новых вспышек COVID-19, сохраняется.