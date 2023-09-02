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Школьники Европы возвращаются в классы

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) с жителями Бом-де-Вениз на юго-востоке страны 1 сентября 2023 года во время поездки, посвященной реформе профессиональных школ
Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) с жителями Бом-де-Вениз на юго-востоке страны 1 сентября 2023 года во время поездки, посвященной реформе профессиональных школ Авторское право LUDOVIC MARIN/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Европейские школы открываются после каникул. Лето было отмечено протестами учителей, в школьных программах произошли изменения.

Две школы во французском Ла-Верьере к западу от Парижа, разрушенные во время беспорядков, которые охватили страну после гибели молодого человека от рук полиции, не откроются с началом учебного года.  55 их учащихся распределены в другие учебные заведения города и в понедельник пойдут на занятия.

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В Польше новый учебный год наступает на фоне протестов учителей, требующих повышения зарплаты на 20%. В пятничной демонстрации в Варшаве приняли участие 3500 преподавателей, представителей организаций, занимающихся вопросами образования и родителей со всей страны.

Давайте осознаем, что образование сегодня находится на переломном этапе, на огромном повороте. Вопрос в том, как мы выйдем из этого поворота, это вопрос о будущем студентов, о будущем образования, работников образования. Всё в наших руках
Славомир Бронярз
председатель Союза польских учителей

В Сербии первая учебная неделя будет тематической, а на второй знания будут оцениваться, но без выставления оценок.

Изменения были внесены для того, чтобы облегчить переход к занятиям, особенно после того, как весной прошлого года в начальной школе Белграда произошла стрельба, в результате которой погибли 9 учеников и охранник учебного заведения.

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