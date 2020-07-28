Испания: "У нас безопасно!"

Испанское правительство официально уверяет туристов в том, что отдыхать на полуострове безопасно. Мадрид очень обеспокоен мерами предосторожности европейских соседей: Великобритания ввела обязательный карантин для прилетающих из Испании, а сразу несколько стран настойчиво советуют гражданам не ездить туда.

Мария Хесус Монтеро, представитель правительства Испании:

"Совет министров намерен отправить ясное послание: мы уверяем вас в том, что наша страна — безопасное направление. Мы тщательно подготовились и применяем серьёзные меры для борьбы с вирусом и предотвращения новых вспышек".

В Лондоне утверждают, что заботятся о безопасности своих граждан и учитывают очень тревожную статистику не только в Испании, но и в других странах континента:

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Каждая семья, каждый гражданин сами принимают решение о том, куда они поедут. Наша задача же в том, чтобы предпринять быстрые и решительные действия тогда. когда, по нашему мнению, возникает риск. Давайте будем максимально честны: то, что происходит в Европе, уже у многих наших европейских друзей, похоже на вторую волну пандемии".

Из-за коронавируса работу уже потеряли около миллиона испанцев, и рисковать туристическим сектором на пике сезона Мадрид не намерен, обещая предпринимать самые решительные антивирусные меры.

Так, ношение маски обязательно уже повсеместно; в Каталонии приказано закрыть все ночные клубы и бары, там обещают штрафовать за распитие спиртных напитков на улице.